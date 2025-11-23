Abel Ferreira diz que título do campeonato brasileiro está entregue

O Palmeiras empatou no sábado 0-0 na receção ao Fluminense, enquanto o Flamengo venceu, por 3-0, o Bragantino. Com estes resultados, o Flamengo lidera com 74 pontos, mais quatro do que o Palmeiras, quando faltam disputar três jornadas.



No terceiro lugar surge o Cruzeiro, de Leonardo Jardim, com 65, mas menos um jogo disputado.



“Acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio da semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é a melhor, mas acho que o campeonato está entregue e, na altura certa, iremos falar daquilo que foi este campeonato brasileiro”, disse Abel Ferreira no final da partida.



O Palmeiras vai disputar a final da Taça Libertadores no próximo sábado, frente ao rival Flamengo, com Abel Ferreira a procurar conquistar a competição pela terceira vez ao serviço do ‘verdão’, depois de 2020 e 2021.



Antes da final, na terça-feira, o Palmeiras vai visitar o terreno do Grêmio, enquanto o Flamengo defronta o Atlético Mineiro, numa jornada em que pode deixar as contas do título já fechadas.



Para que isso aconteça na 36.ª jornada, é necessário que o Flamengo vença a sua partida e que o Palmeiras seja derrotado, sendo esta a única combinação possível para o título nesta ronda.



“Não ajudou ter jogadores fora nas seleções, sete ou oito, basta ver como foram e como vieram. Lá jogam de uma maneira e treinam de outra. Uns jogaram, outros nem jogaram nem treinaram como deve ser, porque sei como funcionam as seleções”, acrescentou o técnico.



Abel garantiu que vai preparar o jogo com o Grêmio, analisando o estado em que estão os seus jogadores, e depois pensar na final da principal competição sul-americana de clubes.

