Abel Ferreira diz-se "orgulhoso" de equipa do Palmeiras que foi "a melhor"

“Não são só os seus títulos, mas as batalhas que tivemos. Mágico é aquilo que não se vê, o que esse grupo fez poucas pessoas puderam ver. Fomos campeões no sofá, mas de longe fomos os melhores”, assinalou o treinador português em conferência de imprensa.



O Palmeiras, que acabaria por ‘festejar’ com uma goleada ao Fortaleza (4-0), sagrou-se campeão ainda antes de entrar em campo, face à derrota, mais cedo, do Internacional na visita ao América Mineiro (1-0).



“Acima de tudo é um sentimento de orgulho e honra pertencer a este grupo de trabalho, de grandes homens. Disse que este grupo foi montado para fazer história, não sei se existe no Brasil uma equipa que ganhou tanto. É um grande orgulho fazer parte”, disse o treinador português.



Abel Ferreira, que foi contratado pelo ‘verdão’ há dois anos, em outubro de 2020, entrou para a história do clube paulista e das competições brasileiras, ao conquistar duas Taças dos Libertadores, uma Taça do Brasil, uma Supertaça sul-americana, um campeonato paulista e, agora, o campeonato brasileiro.



“Não prometi títulos quando cheguei, prometo muito trabalho, valorizamos o clube e jogadores, conquistamos e quando falarmos de sucesso não devemos falar só de titular. O clube ganhou muito dinheiro, fizemos mudanças em uma equipa que tem presente e futuro, de forma gradual, inteligente e no momento certo”, adiantou Abel em relação ao mais recente título.



O técnico, de 43 anos, é o segundo português a ser campeão no Brasil, depois de Jorge Jesus comandar o Flamengo no título de 2019, ano em que também conquistou a Libertadores.



Em relação ao futuro, o treinador fala em ambição renovada para novas conquistas: "Confesso que sou ambicioso, difícil de ficar satisfeito com o que já ganhei, estou a pensar em mobilizar para continuar a ganhar (...)".