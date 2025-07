Abel Ferreira e Leonardo Jardim em apuros na Taça do Brasil

Um golo marcado pelo avançado internacional neerlandês Memphis Depay, aos 79 minutos, assegurou o triunfo do Corinthians no jogo entre primodivisionários, disputado na quarta-feira (madrugada de hoje em Lisboa), depois de Yuri Alberto ter desperdiçado uma grande penalidade para a equipa anfitriã, aos 22.



O Palmeiras, que conquistou a Taça do Brasil pela quarta e última vez na edição de 2020, já sob o comando técnico de Abel Ferreira, terá oportunidade de recuperar quando receber o Corinthians no jogo da segunda mão, agendado para 08 de agosto.



O Cruzeiro, segundo classificado do campeonato brasileiro, enfrentou dificuldades inesperadas na receção ao CRB e não foi além do ‘nulo’ frente à equipa do segundo escalão, no estádio da qual decidirá o apuramento para os quartos de final da prova, de que é recordista de títulos, com seis.