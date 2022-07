Abel Ferreira escreve: “Cabeça fria, coração quente”

”, contou o técnico português minutos após ser ovacionado por centenas de pessoas que estiveram no lançamento do seu livro “Cabeça fria, coração quente”, na 26.ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo.”, acrescentou.Abel Ferreira, que durante uma hora encantou o público ao responder a perguntas formuladas pelo embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, na noite de quinta-feira, na bienal do Livro de São Paulo, emocionou-se ao explicar a importância da família e dos livros na sua vida, antes e depois de chegada ao Brasil, onde agarrou o sucesso que está a experimentar no Palmeiras e que partilha nesta obra assinada também por Tiago Costa, Carlos Martinho João Martins e Vitor Castanheira.”, frisou o treinador português.





Ao longo de 408 páginas, o leitor mergulha numa espécie de diário no qual descobre os bastidores e caminhos que levaram a equipa brasileira ao bicampeonato da Taça Libertadores da América (2020 e 2021), o mais importante torneio de futebol da América do Sul, que Abel Ferreira liderou como técnico e logo descobriu ser a maior obsessão dos adeptos palmeirenses.



Divido em três partes, “Cabeça fria, coração quente” conta as experiências da equipa técnica do Palmeiras, liderada por Abel Ferreira: “fala muito do que nós vivemos durante o período no Palmeiras, nas vitórias e nas derrotas, porque temos dez finais das quais umas ganhámos e outras perdemos. Portanto, não relata só o êxito, relata também o fracasso”.



“(O livro) Fala muito o que é o método de trabalho (…) tem a parte educativa, acho que isso é uma parte também fundamental para quem quer aprender e se poder seguir muitas coisas que nós lá temos e para quem quer conhecer e saber mais sobre o futebol. Acho que o livro está escrito de uma forma bem simples, bem didática e desafio a qualquer um ler”, completou.



O técnico não adiantou detalhes, mas confirmou que o livro apresentado ao público brasileiro na maior festa do livro da América Latina, que deverá receber mais de 600 mil pessoas até ao próximo domingo, segundo os organizadores, em breve chegará a Portugal.



“Vai chegar sim. Nós já estamos em parceria. Mas, como deve entender, queria o lançamento aqui [no Brasil], porque foi aqui que tudo aconteceu. (...) Não fazia sentido outra maneira que não fosse possível o livro (ser lançado) aqui no Brasil para depois exportá-lo para Portugal e lançá-lo em Portugal”, salientou.



Falando sobre a experiência que é liderar uma equipa da elite do futebol brasileiro, país que tem a "mística" do futebol na sua tradição cultural, e de como o Palmeiras está a marcar sua trajetória, o técnico português disse acreditar que aceitou o desafio por considerar que vida é feita de experiências e, portanto, lançou-se ao desconhecido e agora poderá estar a colher o retorno desta coragem.



“Às vezes temos medo de dar um passo, de experimentar algo, e ficar dentro da nossa zona de conforto. E o que o Brasil me deu foi alargar a minha zona de conforto e deixar que as borboletas batam na minha barriga para ir à procura de coisas que nos criam insegurança, incerteza, mas que nos tornam melhores, que nos ajudam a desenvolver enquanto profissionais e enquanto seres humanos”, concluiu.