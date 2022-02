Abel Ferreira leva 27 futebolistas do Palmeiras para o Mundial de clubes

Centenas de adeptos apoiaram, rumo ao aeroporto, a equipa que venceu as duas últimas edições da Taça Libertadores da América e que procura inscrever o seu nome pela primeira vez entre os campeões do Mundo.



Entre os 27 convocados -- o técnico português terá de definir os 23 definitivos para indicar à FIFA --, não estão Joaquín Piquerez nem Gabriel Verón, que acusaram positivo à covid-19.



Os dois atletas foram substituídos pelos jovens Vanderlán e Giovani, da equipa que acabou de vencer a Copa São Paulo, o torneio mais importante do Brasil para menores de 20 anos.



O Palmeiras vai acompanhar a evolução dos infetados, sendo que a sua presença numa eventual final não estará descartada.



O conjunto de São Paulo estreia-se na prova diretamente nas meias-finais, na terça-feira, defrontando o vencedor do desafio entre os mexicanos do Monterrey e os egípcios do Al Ahly, campeão de África.



O grupo de 27 inclui o experiente guarda-redes Marcelo Lomba, os médios Eduard Atuesta e Jailton, bem como o avançado Rafael Navarro, reforços do Palmeiras.