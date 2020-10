Abel Ferreira no Palmeiras

O técnico luso, que estava no conjunto de Salónica desde julho de 2019, deixa o clube no sexto lugar da primeira liga grega, com nove pontos, e depois de, já na presente temporada, ter eliminado o Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.



“O Palmeiras definiu nesta sexta-feira a contratação do técnico Abel Ferreira. Nascido na cidade de Penafiel, em Portugal, o treinador de 41 anos de idade assinou vínculo até o fim de 2022 e será o primeiro português a comandar o Maior Campeão do Brasil na história. Além dele, também chegam os auxiliares Carlos Martinho e Vitor Castanheira, o analista de desempenho Tiago Costa e o responsável pela preparação física João Martins”, escreveu o clube seis vezes campeão do Brasil, no site oficial.



Abel Ferreira, que sucede ao brasileiro Vanderlei Luxemburgo no cargo, é o segundo treinador luso atualmente no Brasileirão, após a chegada do compatriota Sá Pinto ao comando do Vasco.



O campeão brasileiro em 2018 é atualmente sétimo colocado no campeonato, com 25 pontos, a 10 do Internacional e do Flamengo, que dividem a liderança, e está nos oitavos de final Taça do Brasil e da Taça Libertadores, fase em que vai defrontar o Delfin, do Equador.



Antes de rumar à Grécia, Abel Ferreira treinou o Sporting de Braga, primeiro a equipa B dos minhotos em 2014/15, assumindo o comando da principal no final de 2016/17.