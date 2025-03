Abel Ferreira perde final do "Paulistão"

Félix Torres acabou por ser admoestado com o segundo cartão amarelo pouco depois, aos 75 minutos, por nova falta sobre Vítor Roque, mas o Palmeiras foi incapaz de aproveitar a superioridade numérica, num jogo com final caótico e expulsões de jogadores das duas equipas no banco de suplentes, que se prolongou quase até aos 120.O português continua empatado com Oswaldo Brandão no topo da lista dos treinadores do Palmeiras com mais títulos conquistados, ambos com 10, ainda que, ao contrário do técnico brasileiro, tenha vencido três provas internacionais: Taça Libertadores, em 2020 e 2021, e Supertaça sul-americana, em 2022.O Palmeiras falhou também conquista de um inédito tetracampeonato paulista, depois dos sucessos em 2022, 2023 e 2024, sempre sob a orientação de Abel Ferreira, enquanto o Corinthians sagrou-se campeão estadual pela 31.ª vez, reforçando o estatuto de recordista, com mais cinco troféus do que o ‘verdão’, o segundo clube mais titulado.