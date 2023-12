Abel Ferreira quarto treinador no Rei da América que consagrou Fernando Diniz

O primeiro título da história da Taça Libertadores para o Fluminense, bem como a prata no mundial de clubes, valeu a Fernando Diniz, que acumula, interinamente, com a seleção do Brasil, o prémio, batendo um quarteto no qual se encontra Abel Ferreira.



Fernando Diniz, de 49 anos, recolheu 101 votos dos 250 totais, 40%, superando o argentino Marcelo Bielsa, vencedor em 2009 e agora bem-sucedido selecionador do Uruguai, com 44 votos (17,5%), e Lionel Scaloni, que ficou em terceiro, com 34 votos (13,5%), falhando assim o segundo êxito consecutivo, já que triunfou em 2022, ano em que conquistou o Campeonato do Mundo com a Argentina.



Abel Ferreira, de 45 anos, segundo em 2022, somou 29 votos e terminou em quarto e Luís Zubeldía, campeão da Taça sul-americana pelo LDU Quito, do Equador, 22, que lhe valeu o quinto posto.