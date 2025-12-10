Abel Ferreira renova com Palmeiras até 2027

Abel Ferreira, de 46 anos, chegou ao Palmeiras em outubro de 2020 e, ao serviço do `verdão`, conquistou duas Taças Libertadores, dois campeonatos, uma Supertaça sul-americana, uma Taça do Brasil e uma Supertaça brasileira, renovando agora o contrato que terminava em 31 de dezembro, com "um sentimento de orgulho, gratidão e responsabilidade".

"Ao longo destes cinco anos aqui, fui-me identificando com os valores e com os princípios do clube. Para mim, o Palmeiras é um estilo de vida e é uma forma de viver e estar. Sou um treinador de projetos e de relações e foi uma decisão que tomei também em família. Conversámos muito ao longo do ano e a presidente Leila sempre manifestou interesse na continuidade, na estabilidade e na consistência do projeto", disse o português.

Em 2025, o Palmeiras terminou o campeonato na segunda posição, atrás do Flamengo, com quem perdeu a final da Libertadores.

A nossa história continua! 💚🇵🇹 pic.twitter.com/eJCXwr73xd — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 10, 2025

"Preferi não assinar na época, mas dei a minha palavra de que seguiríamos juntos. Uma equipa como o Palmeiras só se alimenta de títulos e aqui dentro sabemos o que queremos, sabemos onde estamos, onde queremos ir e com quem queremos ir. Quem faz o Palmeiras são as pessoas, e fazemos tudo pela alma do clube, que são os torcedores. Estou onde querem que eu esteja, estou onde quero estar, estou onde me valorizam e quero ganhar sempre. Tenho certeza de que as lições de 2025 vão nos ajudar muito a ganhar em 2026", assumiu.

Para a presidente Leila Pereira, "Abel não é somente o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras", mas "também um profissional competente e dedicado", em quem tem "plena confiança".

"Não há ninguém mais preparado do que o Abel para desenvolver e concluir com sucesso o trabalho de reformulação do elenco que iniciámos neste ano. Tenho certeza de que a continuidade desta parceria, que já nos rendeu 10 títulos, será extremamente importante para o presente e para o futuro do maior campeão do Brasil", afirmou.

Abel Ferreira é o treinador com mais jogos consecutivos à frente do Palmeiras, com 395 encontros, somando 229 vitórias, 93 empates e 74 derrotas, sendo o treinador estrangeiro com mais vitórias do futebol brasileiro.

O penafidelense é também o treinador com mais títulos na história do Palmeiras e o único a conquistar, pelo menos, um título estadual, um nacional e um internacional.