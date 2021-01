Abel Ferreira satisfeito por ganhar meia final muito suada

", disse Abel Ferreira, questionado pela Lusa sobre se a classificação para a final da Taça era o ápice de sua carreira no futebol, durante uma conferência de imprensa.", acrescentou.", disse ainda.Questionado sobre a derrota do Palmeiras por 2 a 0 na segunda partida da semifinal da Libertadores contra o River Plate, que só não custou a classificação à equipa brasileira porque esta tinha vencido o mesmo adversário por 3-0 no primeiro jogo, disputado na Argentina, Abel Ferreira disse que "" da sua vida e admitiu que o treinador Marcelo Gallardo é melhor do que ele.", salientou.O técnico português também considerou normal o River Plate chegar ao Brasil depois de uma derrota em casa com força máxima e pressionar o Palmeiras durante grande parte dos 90 minutos da partida que levou a sua equipa à final da Libertadores, marcada para 30 de janeiro, no icónico estádio do Maracanã, na cidade brasileira do Rio de Janeiro.", avaliou o técnico português.





Apoio inequívoco







Contratado há pouco mais de dois meses pelo Palmeiras, Abel Ferreira já ganhou o apoio dos adeptos da equipa "alva e verde", que lotaram as ruas perto do estádio onde a semifinal de Libertadores foi disputada, o Allianz Parque, na zona oeste da cidade de São Paulo.Muitos adeptos seguiram o autocarro do Palmeiras do Centro de Treinamento onde os jogadores estavam concentrados até ao estádio.", contou Abel Ferreira.", concluiu o técnico português.