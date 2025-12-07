Abel Ferreira vence e Leonardo Jardim perde no fecho do Brasileirão

A jogar fora, o 'verdão' até começou a perder, devido a um golo de Pedro Raúl aos 12 minutos, mas reagiu rapidamente e restabeleceu a igualdade cinco minutos depois, através do uruguaio Facundo Torres.



Já no segundo tempo, aos 60 minutos, o médio paraguaio Rámon Sosa adiantou a formação de Abel Ferreira, com o avançado argentino José Lopez a fixar o resultado final do encontro da 38.ª ronda aos 65.



Com o triunfo, o Palmeiras terminou o campeonato no segundo lugar, com 76 pontos, apenas superado pelo campeão Flamengo (79), que também se impôs ao clube de São Paulo na final da Taça Libertadores disputada no final de novembro.



Por seu turno, o Ceará, que contou com o defesa português Rafael Ramos a titular, foi penalizado com a derrota, uma vez que a combinação de resultados dos outros jogos determinou a sua despromoção, acabando no 17.º lugar com 43 pontos.



O Fortaleza (18.º com 43), que também perdeu hoje, o que implicou o 'adeus' ao Brasileirão, o Juventude (19.º com 35) e o Sport Recife (20.º com 17), ambos já condenados, também baixam à Série B em 2026.



Pelo contrário, o Santos, ao bater o Cruzeiro, de Leonardo Jardim, por 3-0, alcançando a terceira vitória consecutiva e pelo mesmo resultado, salvou-se da descida e ainda garantiu uma vaga na Taça Sul-americana, saltando para o 12.º posto com 47 pontos.



Na Vila Belmiro, um 'bis' de Thaciano, aos 26 e 28 minutos, e um golo de João Schmidt, permitiram que Neymar e companhia vibrassem com a permanência na principal divisão, depois de ter jogado pela primeira vez na sua história na liga secundária em 2024, época em que garantiu o regresso à elite do futebol brasileiro.



Mesmo com a quebra nas últimas três jornadas dos comandados de Leonardo Jardim, com uma derrota e dois empates, o Cruzeiro termina a temporada na terceira posição, com 70 pontos, e vai disputar a Libertadores, tal como Mirassol (67), Fluminense (64), Botafogo (63) e Bahia (60), com os dois últimos a terem de disputar a fase de qualificação.

