Abel Ruiz, do Sporting do Braga, nos convocados da seleção espanhola

Ruiz, de 21 anos, aparece pela primeira vez nas escolhas de Luís Enrique, apesar de já ter uma internacionalização, num particular em junho com a Lituânia, antes da fase final do Euro2020, encontro em que a Espanha atuou com a equipa de sub-21 por ter os seus jogadores todos em isolamento, devido a um caso da covid-19.



Formado no FC Barcelona, o avançado está a cumprir a sua terceira temporada no Sporting de Braga e esta época leva um golo e uma assistência em quatro jogos.



Em relação às escolhas do Euro2020, além da primeira chamada de Ruiz, o selecionador espanhol fez regressar Íñigo Martínez, Raúl Albiol, Mikel Merino, Carlos Soler, Brais Méndez e Pablo Fornals.



Pedri, Dani Olmo e Mikel Oyarzabal ficaram excluídos.



A Espanha, que lidera o Grupo B de apuramento para o próximo campeonato do mundo com sete pontos, joga no dia 2 de setembro na Suécia, recebe no dia 5 a Geórgia e desloca-se ao Kosovo em 8.