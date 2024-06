Abel Ruiz troca o Braga pelo Girona

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM),Por seu lado, o Girona também anunciou a contratação do avançado, com o qual assinou um vínculo até 2029.Abel Ruiz, de 24 anos, que tinha contrato até junho de 2025, chegou a Braga no final de janeiro de 2020 por empréstimo do FC Barcelona até ao fim daquela temporada (2019/20), com cláusula de compra obrigatória no valor de oito milhões de euros.O Girona foi a surpresa da época passada em Espanha, terminando em terceiro lugar, só atrás do campeão Real Madrid e do FC Barcelona, o que lhe concedeu um acesso inédito à Liga dos Campeões.