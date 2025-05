Aberdeen vence Celtic e ergue oitava Taça da Escócia da sua história

No Hampden Park, em Glasgow, dois autogolos mantiveram o encontro empatado no tempo regulamentar, com Dorrington (39 minutos), primeiro, a adiantar o Celtic, que contou com o português Paulo Bernardo no ‘onze’ (saiu no prolongamento), e o guardião dinamarquês Schmeichel, aos 83, a forçar o prolongamento.



No tempo extra, o empate persistiu e, nos penáltis, coube ao guarda-redes búlgaro Mitov defender dois remates, um deles do capitão dos ‘católicos’ McGregor, para decidir a contenda.



Para a equipa do palestiniano ex-Arouca Oday Dabbagh este é o primeiro título desde a Taça da Liga de 2014, e a primeira Taça da Escócia desde 1990, tendo agora oito – o Celtic mantém-se recordista, com 42.



A equipa do português Nuno de Almeida, coordenador do departamento de ‘scouting’, foi a última a ser campeã da escócia que não os dois ‘grandes’ de Glasgow, o Celtic e o Rangers, em 1984/85, dois anos depois dos dois títulos europeus que ostenta, a Taça das Taças (1983) e a Supertaça (1983), com Alex Ferguson ao leme da ‘era dourada’ dos ‘Dons’.



Do outro lado, o Celtic venceu campeonato e Taça da Liga mas falhou a Taça da Escócia, apesar do amplo favoritismo, e os adversários conseguiram ainda garantir vaga direta na fase de liga da Liga Europa na próxima temporada.