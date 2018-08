AC Milan anuncia contratação do argentino Gonzalo Higuain

Mário Aleixo - RTP Comentários 03 Ago, 2018, 07:43 / atualizado em 03 Ago, 2018, 07:43 | Futebol Internacional

O argentino de 30 anos chega ao Ac Milan por empréstimo, com o clube milanês a pagar inicialmente 18 milhões de euros à Juventus, com uma opção de compra do jogador no final da época por 36 milhões de euros.



Higuain foi contratado pela Juventus em 2016, procedente do Nápoles, por uma verba recorde no clube de 90 milhões de euros - número que foi ultrapassado com a contratação recente do português Cristiano Ronaldo por 112 milhões de euros.



A Juventus, por seu turno, anunciou a contratação ao Ac Milan do internacional italiano Leonardo Bonucci, que regressa assim à "Juve" e vai assinar com o clube um contrato de cinco anos.