AC Milan bate aflito Verona e sobe à liderança provisória da Liga italiana

Mesmo sem o avançado português Rafael Leão, o seu elemento mais desequilibrador, devido a lesão, os milaneses confirmaram a superioridade perante o 18.º classificado - primeira equipa em zona de despromoção -, com golos marcados pelo norte-americano Christian Pulisic, aos 45+1 minutos, e o francês Christopher Nkunku, aos 48, de grande penalidade, e 53.



O AC Milan subiu ao topo da Série A, com dois pontos de vantagem sobre o Inter de Milão, segundo classificado, que poderá recuperar o comando esta noite se vencer no estádio da Atalanta, ainda que os ‘nerazzurri’ possam ser ultrapassados antes pelo Nápoles, quarto colocado, caso o campeão italiano se imponha ao início da tarde na visita à Cremonese.



Após uma primeira parte apática, em que se tornou visível a ausência de Rafael Leão, os ‘rossoneri’ tiveram um prémio imerecido quando Pulisic inaugurou o marcador em período de compensação, aos 54+1 minutos, na sequência de um canto, mas justificaram o triunfo durante o segundo período.



Nkunku aumentou a vantagem logo no início, aos 48 minutos, através de uma grande penalidade, e fechou a contagem pouco depois, aos 53, de forma oportuna, na recarga a um remate do croata Luka Modric, que o guarda-redes do Verona só conseguiu desviar para o poste.



Enquanto o avançado francês se estreou a marcar no campeonato italiano pelo AC Milan – que aumentou para 15 a série de jogos sem perder -, Pulisic igualou o argentino Lautaro Martínez, jogador do Inter de Milão, no topo da lista dos melhores marcadores, ambos com oito golos.

