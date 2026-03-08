AC Milan bate líder Inter Milão e reduz para sete pontos atraso na Liga italiana

Um golo do equatoriano Pervis Estupiñán (35 minutos), em estreia a marcar, deu o triunfo aos ‘rossoneri’, que continuam invictos diante dos ‘nerazzurri’ desde abril de 2024, num total de cinco êxitos e dois empates, e não ganhavam os dois dérbis na mesma edição do campeonato desde 2010/11.



O português Rafael Leão jogou de início e ajudou o AC Milan a consolidar o segundo lugar, com 60 pontos, contra 67 do Inter, desfazendo uma série de oito vitórias e 15 encontros sem perder na Serie A dos líderes isolados.



Os ‘nerazzurri’ não perdiam na competição precisamente desde o dérbi da primeira volta (1-0), na 12.ª jornada, mas continuam em situação favorável para recuperar o título de campeão, numa altura em que faltam 10 rondas.



Recém-afastado no play-off da fase a eliminar da Liga dos Campeões pelos noruegueses do Bodo/Glimt, adversários do bicampeão português Sporting nos oitavos de final, o Inter vinha de um empate na visita ao Como (0-0), na terça-feira, para a primeira mão das ‘meias’ da Taça de Itália.



O pódio do campeonato é fechado pelo campeão Nápoles, com 56 pontos, que tinha derrotado em casa o Torino (2-1), na sexta-feira, no arranque da jornada, e capitalizou agora a derrota da Roma no terreno do Génova (2-1).



O costa-marfinense Evan Ndicka (55 minutos) ainda reagiu ao golo inicial do brasileiro Júnior Messias (52), de penálti, mas o português Vitinha devolveu os anfitriões aos êxitos (80), com o quarto tento esta temporada.



Sem vencer há duas rondas, a Roma desceu à quinta posição e saiu da zona de qualificação para a Liga dos Campeões da próxima época, por troca com o Como, tendo ambos 51 pontos, um acima da Juventus, sexta.



Os romanos jogaram em Génova antes da visita ao Bolonha, na abertura de uma eliminatória totalmente italiana dos ‘oitavos’ da Liga Europa.



O Génova ascendeu ao 13.º lugar e tem os mesmos 30 pontos de Cagliari, 14.º, e Torino, 15.º, num trio perseguido agora pelo Lecce, 16.º, com 27.



A equipa dos portugueses Danilo Veiga e Tiago Gabriel, ambos totalistas, ganhou em casa à Cremonese (2-1) e relegou-a para a zona de descida, estando o conjunto da Lombardia em 18.º e antepenúltimo, com 24 pontos.



Entre Lecce e Cremonese está a Fiorentina, 17.ª, com 25 pontos, após ter empatado na receção ao Parma (0-0), 12.º, com 34, antes de receber os polacos do Raków nos ‘oitavos’ da Liga Conferência.



Em lugares de descida surgem ainda o lanterna-vermelha Pisa, com 15 pontos e goleado fora no sábado pela Juventus (4-0), e o Verona, 19.º, com 18, de regresso às vitórias quase três meses depois.



Os ‘gialloblù’ findaram um ciclo de nove derrotas e três empates com uma reviravolta na visita ao Bolonha (2-1), que utilizou o português João Mário de início e falhou o quarto êxito consecutivo, mantendo-se à condição fora das posições europeias, em oitavo, com 39 pontos.



A 28.ª ronda termina na segunda-feira, quando o Sassuolo, nono, com 38 pontos, jogar no terreno da Lazio, 11.ª, com 34, e do luso Nuno Tavares.



