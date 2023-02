AC Milan, com os regressados Ibrahimovic e Maignan, bate Atalanta

Após 24 jornadas, os dois emblemas de Milão estão com 47 pontos, distanciados 18 pontos do líder, Nápoles, que, na sexta-feira, derrotou o Empoli, por 2-0.



A luta pelo segundo lugar 'está ao rubro' e envolve também a Roma, treinada por José Mourinho, que terça-feira joga em Cremona e em caso de vitória chega também aos 47 pontos.



O jogo no estádio Giuseppe Meazza foi de 'sentido único', tal o domínio 'rossonero', com os locais a marcarem aos 25 minutos (autogolo do guarda-redes Musso, após remate de Hernandez) e aos 86 (Junior Messias, com assistência do português Rafael Leão).



Rafael Leão fez um jogo de grande classe, tendo ocasiões para marcar, aos 37 e 69, antes de 'oferecer' o golo ao avançado brasileiro. Viria a ser substituído aos 88 minutos.



Quem não chegou a brilhar foi 'Ibra', mas o avançado sueco, de 41 anos, teve direito a estrondosa ovação quando entrou aos 74 minutos para o lugar de Giroud.



O lendário jogador já tinha estado no banco nos dois últimos jogos e hoje foi mesmo de vez que regressou, após muito longa ausência, devido à lesão no joelho esquerdo.



Ibrahimovic foi operado em 25 de maio passado, para reconstruir o ligamento cruzado anterior, e mesmo assim o AC Milan fez questão de lhe renovar o contrato por mais uma época, ou seja até junho de 2023.



Maignan esteve cinco meses afastado, por lesão nos gémeos, e o regresso foi auspicioso. Titular na baliza, deu confiança à equipa, tendo uma noite 'tranquila'.



Em Udine, o português Beto marcou um dos golos da equipa da casa, a Udinese, no empate ante a Spezia, 2-2.



A Spezia adiantou-se aos seis minutos, através de M'Bala Nzola, e Beto empatou, aos 22, assistido por Success. Para o goleador português este é já o oitavo golo no campeonato.



Roberto Pereyra adiantou a Udinese, aos 55 minutos, e M'Bala Nzola 'bisou' na partida, aos 72.



A Udinese, com 31 pontos, está no 10.º lugar e a Spezia é 17.ª, com 20 pontos.