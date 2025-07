AC Milan contrata equatoriano Estupiñán

Apesar de nenhum dos emblemas ter revelado os valores envolvidos na transferência, a imprensa britânica refere que o AC Milan, em que alinha o português Rafael Leão, poderá pagar cerca de 20 milhões de euros, já com bónus incluídos.



O lateral esquerdo, de 27 anos, formado no Liga de Quito, passou as últimas três épocas em Inglaterra, ao serviço do Brighton, já depois de ter representado Villarreal, Osasuna, Maiorca, Almería e Granada, sempre por empréstimo do Watford.