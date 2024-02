AC Milan dá a volta ao resultado e vence Frosinone por 3-2

No estádio Benito Stirpe, em Frosinone, o sérvio Luka Jovic apontou aos 81 minutos o golo que desfez o empate a dois, apenas um minuto depois de ter entrado em jogo para substituir Christian Pulisic.



O francês Olivier Giroud inaugurou o marcador para os visitantes, com um golo aos 17 minutos, a passe do português Rafael Leão, titular na formação milanesa.



Matias Soule empatou o jogo, na conversão de uma grande penalidade, aos 24 minutos, e fez, aos 65 o passe para Mazzitelli colocar a equipa de casa em vantagem.



Aos 62 minutos, Matteo Gabia repôs o empate a dois golos, desfeito, aos 81, por Jovic.



A vitória mantém o AC Milan na terceira posição da Liga italiana, com 49 pontos, menos cinco do que o Inter, que lidera, e tem menos dois jogos disputados, e menos quatro do que a Juventus, segunda, com menos um encontro.



O Génova empatou sem golos na visita à Udinese, num jogo em que o português Vitinha, emprestado no fecho do mercado de inverno pelo Marselha, entrou aos 77 minutos para o lugar de Retegui na formação visitante.



A jogar em casa, a Udinese também empatou 0-0 com o Monza, formação na qual o português Dani Mota foi titular, sendo substituído aos 72 minutos por Pedro Pereira.