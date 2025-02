AC Milan de Conceição perde em Turim e fica mais longe da `Champions`

Na 26.ª jornada, Conceição, que lançou Rafael Leão e João Félix no ‘onze’ inicial, viu a sua a equipa ficar em desvantagem logo aos cinco minutos, com um autogolo do germânico Thiaw, num lance caricato com o guarda-redes francês Maignan, e o norte-americano Pulisic, aos 26 anos, a falhar a primeira grande penalidade de sempre da sua carreira, aos 32.



De acordo com a imprensa italiana durante a semana, o internacional pelos Estados Unidos entrou em ‘choque’ com o treinador português e terá mesmo pedido para sair o clube, desperdiçando em Turim o primeiro penálti de sempre da carreira.



“Pagámos por cada situação estranha e não é fácil para os jogadores. Não lhe devemos apontar o dedo, quando sofremos golos tão ridículos como erros de circo. É frustrante para mim, para os adeptos e para todos os que trabalham no clube”, afirmou Sérgio Conceição após o encontro, em conferência de imprensa.



Na segunda parte, já sem portugueses em campo, o neerlandês Tijjani Reijnders, aos 74 minutos, refez a igualdade, mas, pouco depois, aos 76, o lituano Gvidas Gineitis deu a vitória ao Torino, agora 11.º classificado, com 31 pontos.



Numa semana em que ficou eliminado da ‘Champions’, o AC Milan ficou agora mais longe do regresso na próxima temporada, ocupando o sétimo lugar, com 41 pontos, a seis da Lazio, que para já está no quarto posto, embora ainda possa ser ultrapassada pela Juventus no decorrer da ronda.



Os romanos, com Nuno Tavares no ‘onze’, foram a Veneza empatar a zero com o penúltimo classificado.



Já o Parma saltou dos lugares de despromoção, alcançando apenas a quinta vitória na Serie A, ao receber e bater com surpresa o Bolonha, oitavo, por 2-0.