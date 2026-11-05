AC Milan, de Ruben Amorim, volta a perder

O ‘bis’ do haitiano Lenny Joseph, aos 52 e 66 minutos, permitiu à equipa húngara impor-se em Itália, no estádio do segundo clube com mais títulos na Liga dos Campeões (sete troféus, apenas atrás do Real Madrid, que ergueu 15), mas que se vê em apuros na edição de 2026/27 da segunda prova europeia de clubes.



O avançado internacional português Gonçalo Ramos foi totalista na formação treinada por Ruben Amorim, mas não evitou a terceira derrota dos milaneses na fase de liga, em quatro encontros, ainda que os visitantes tenham ficado reduzidos a 10 unidades desde os 77 minutos, devido à expulsão do nigeriano Dele.



O Ferencváros manteve-se no topo da classificação a meio da quarta jornada, com um percurso 100% vitorioso, tal como o Bournemouth, que hoje virou o resultado e venceu por 3-1 na visita ao Sparta Praga, mas húngaros e ingleses poderão ser igualados ainda hoje por Benfica e Bayer Leverkusen, que recebem os polacos do Lech Poznan e os franceses do Marselha, respetivamente.



Foi do banco de suplentes que o internacional português António Silva viu o Sparta de Praga inaugurar o marcador, pelo gambiano Ebrima Singhateh, aos 35 minutos, mas os visitantes aproveitaram a expulsão do norueguês Tobias Guddal, nos checos, aos 37, para consumar a reviravolta, com golos do norte-americano Tyler Adams, aos 57, e dos brasileiros Evanilson, ex-jogador do FC Porto, aos 81, e Rayan, aos 90.



Ao contrário de Ruben Amorim, o compatriota Vítor Bruno alcançou o segundo triunfo consecutivo no comando técnico do Anderlecht, por 2-0, na receção aos austríacos do Salzburgo, com golos marcados pelo sueco Ludwig Augustinsson, aos 20 minutos, e o alemão Marten Winkler, aos 90, que lançou os belgas para o meio da classificação.



No primeiro encontro sem Paulo Fonseca e um dia depois de o treinador português ter sido apresentado como novo técnico do Sporting, o Lyon - com o compatriota Jorge Maciel a assumir a orientação interina -, empataram 1-1 no estádio da Real Sociedad, que teve Gonçalo Guedes na frente do ataque e abriu a contagem aos 28 minutos, pelo islandês Orri Óskarsson, antes de Corentin Tolisso igualar para os franceses, aos 54.



