AC Milan, de Sérgio Conceição, em apuros, Bayern e Benfica lideram

Um golo do brasileiro Igor Paixão, logo ao terceiro minuto, num lance bastante consentido pelo guarda-redes 'rossonero' Mike Maignan, ditou a vitória tangencial dos neerlandeses do Feyenoord (1-0) em Roterdão, num desafio em que foram orientados de forma interina por Pascal Bosschaart, dois dias depois do despedimento do dinamarquês Brian Priske.



Rafael Leão, rendido aos 83 minutos, e João Félix, titular a tempo inteiro, estiveram nas opções do AC Milan, segundo clube com mais títulos de campeão europeu (sete), que sofreu a segunda derrota seguida em três jogos com Sérgio Conceição na 'Champions' e entrará sob pressão na segunda mão da eliminatória, na próxima semana, em San Siro.



Tarefa mais simples têm os alemães do Bayern Munique, que se impuseram na casa do tricampeão escocês Celtic (2-1), com tentos do francês Michael Olise (45 minutos) e do inglês Harry Kane (49) - leva agora 60 remates certeiros nas provas de clubes da UEFA.



Raphaël Guerreiro alinhou até aos 78 minutos pelos bávaros, seis vezes vencedores da prova, que não tinham convocado João Palhinha, por motivos clínicos, enquanto o Celtic, de volta à fase a eliminar da Liga dos Campeões 12 anos depois, lançou Jota aos 65 e ainda reduziu diferenças pelo japonês Daizen Maeda, ex-avançado do Marítimo, aos 79.



No Mónaco, um golo solitário do grego Vangelis Pavlidis (48 minutos) bastou ao Benfica para bater o vice-campeão francês (1-0), reeditando o êxito pela margem mínima (3-2) alcançado há 11 semanas no mesmo estádio, mas para a quinta jornada da fase de liga.



Em superioridade numérica a partir dos 52 minutos, devido à expulsão com duplo cartão amarelo do líbio Al Musrati, antigo médio de Vitória de Guimarães, Rio Ave e Sporting de Braga, as 'águias' chegaram ao quarto triunfo seguido nas diversas provas e continuam invictas ao fim de quatro embates com o Mónaco, que já não disputava eliminatórias da 'Champions' desde 2016/17, quando foi às 'meias' com o treinador luso Leonardo Jardim.



Antes dos três desafios da noite, o segundo dia da fase a eliminar da Liga dos Campeões começou com uma vitória tão surpreendente quanto tardia dos belgas do Club Brugge na receção aos italianos da Atalanta (2-1), decidida apenas ao minuto 90+4, quando o sueco Gustaf Nilsson desfeiteou o guarda-redes internacional português Rui Patrício de penálti.



Os detentores da Liga Europa, que fecharam a fase de liga a um ponto do acesso direto aos 'oitavos', já tinham ripostado pelo croata Mario Pasalic (41 minutos) ao tento inicial do espanhol Ferrán Jutglà (15), mas viriam a vacilar face ao último apurado para esta ronda.



A primeira mão do play-off tinha arrancado na terça-feira com quatro encontros, incluindo a expressiva derrota por 3-0 do Sporting, campeão português e líder isolado da I Liga, na receção aos alemães do Borussia Dortmund, finalistas derrotados na temporada anterior.



Qualificados de forma direta para os 'oitavos', após terem fechado a reformulada fase de liga da Liga dos Campeões nos oito primeiros lugares, Liverpool, FC Barcelona, Arsenal, Inter Milão, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa regressarão à ação apenas em março para defrontarem igualmente a duas mãos os vencedores do play-off.