AC Milan, de Sérgio Conceição, empata com Inter nas meias da Taça de Itália

Em San Siro, o inglês Tammy Abraham adiantou os 'rossoneri' (minuto 47), que atuaram como anfitriões no dérbi della Madonnina, mas o turco Hakan Çalhanoglu igualou a favor dos 'nerazzurri' (67), marcando ao seu anterior clube com um pontapé à entrada da área.



Sérgio Conceição utilizou Rafael Leão até aos 87 minutos e lançou João Félix no último quarto de hora, seguindo invicto nos duelos frente ao Inter Milão, um dos emblemas que representou como jogador (2001-2003), na sequência da reviravolta vitoriosa na decisão da Supertaça italiana (3-2), em Riade, e do empate na 23.ª jornada do campeonato (1-1).



AC Milan, detentor de cinco cetros, o último dos quais em 2002/03, e Inter Milão, um dos segundos clubes mais titulados, com nove, vão decidir a passagem à final em 23 de abril, de novo em San Siro, numa altura em que os 'rossoneri' estão apenas no nono lugar da Serie A, já com 20 pontos de atraso para os 'nerazzurri', que são comandantes isolados.



Na outra meia-final, o Bolonha colocou-se em vantagem na terça-feira, ao derrotar fora o também primodivisionário Empoli por expressivos 3-0, estando perto da decisão da 78.ª edição da Taça de Itália, que vai decorrer em 14 de maio, no Estádio Olímpico de Roma.