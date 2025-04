AC Milan de Sérgio Conceição empata e falha aproximação à Europa

Com Rafael Leão a titular e João Félix a sair do banco aos 80 minutos, os ‘rossoneri’ já perdiam por 2-0 aos 10 minutos, mas ainda conseguiram igualar, ainda assim falhando a reviravolta: continuam em nono, com 48 pontos, a quatro do rival, oitavo, com os mesmos 52 de Roma, que domingo recebe a Juventus, e Lazio, que visita a Atalanta.



Uma perda de bola do norte-americano Yunus Musah, logo aos sete minutos, permitiu ao islandês Albert Gudmundsson avançar em slalom e cruzar para a pequena área, onde o defesa alemão Malick Thiaw cortou, infeliz, para a própria baliza.



Volvidos três minutos, num dos lances mais vistosos do encontro, com a bola a passar por cinco futebolistas, Moise Kean, com espaço na pequena área, ampliou para 2-0.



Aos 23, o inglês Tammy Abraham, em lance individual, tabelou com Pulisic, entrou na área e reduziu para os ‘rossoneri’, ainda assim, a continuarem menos consistentes do que o rival, até ao intervalo.



A etapa complementar foi pródiga em oportunidades de golo e aos 64 o sérvio Luka Jovic marcou à antiga equipa, igualando um jogo em que o guarda-redes francês Mike Maignan negou, várias vezes, o triunfo aos forasteiros.



Horas antes, o Inter desperdiçou uma vantagem de dois golos em Parma, permitindo o empate 2-2 que pode levar a uma aproximação do Nápoles à sua liderança.



Com este tropeção, o Inter soma agora 68 pontos, mais quatro do que o Nápoles, com 64, e que na segunda-feira visita o Bolonha, quarto classificado, com 56, menos dois do que a Atalanta, terceira, com 58.



Com o quarto empate consecutivo, o Parma é 16.º, com 27 pontos, momentaneamente quatro acima da linha de água.



O português Dany Mota ainda colocou o lanterna vermelha Monza na frente na receção ao Como, com um tento logo aos cinco minutos, porém os forasteiros deram a volta através do francês Jonathan Ikone, aos 16, do senegalês Assane Diao, aos 39, e do kosovar Mergim Vojvoda, aos 51.



O Monza é cada vez mais último, com somente 15 pontos, enquanto o Como subiu a 13.º, com 33, provisoriamente 10 pontos de margem na luta pela manutenção.