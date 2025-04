AC Milan, de Sérgio Conceição, goleia com golo e assistência de Rafael Leão

O extremo desequilibrou o encontro aos 42 minutos, quando rematou à entrada da área contrária e voltou a marcar um mês e meio depois, instantes antes de o sérvio Strahinja Pavlović corresponder de cabeça ao canto do norte-americano Christian Pulisic, aos 45.



Aos 74 minutos, um pontapé do francês Theo Hernández dilatou o triunfo ‘rossoneri’, que seria concluído pelo neerlandês Tijjani Reijnders, a cruzamento de Rafael Leão, aos 81.



O dianteiro português chegou às 21 contribuições para golo esta temporada em todas as provas - 11 tentos e 10 assistências -, numa partida em que o compatriota João Félix foi suplente não utilizado pela primeira vez desde a chegada à equipa de Sérgio Conceição.



O AC Milan não ganhava há duas jornadas para a Serie A e ocupa o nono lugar, com 51 pontos, provisoriamente a quatro da última vaga europeia, enquanto a Udinese é 11.ª colocada, com 40, tendo somado quarta derrota seguida e o quinto jogo sem ganhar.