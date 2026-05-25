AC Milan despede Massimiliano Allegri





(Com Lusa)

“Chegou a hora da mudança e de uma reorganização completa das operações de futebol. Com efeito imediato, estamos a despedir-nos do CEO Giorgio Furlani, do diretor desportivo Igli Tare, do treinador Massimiliano Allegri e do diretor técnico Geoffrey Moncada. Agradecemos a cada um deles pelo seu trabalho árduo e dedicação ao AC Milan durante os respetivos mandatos”, lê-se numa nota no sítio oficial da Internet dos ‘rossoneri’.A saída de Allegri encerra um ciclo curto e turbulento, após ter assumido o cargo de treinador do AC Milan no início da época.A RedBird Capital Partners sublinhou que “a missão da direção para o clube era regressar à Liga dos Campeões e estabelecer uma base sólida para conquistar títulos consistentes na Serie A”, depois de ter ficado fora das competições europeias na época passada.“Durante a maior parte desta temporada, estivemos entre os dois primeiros classificados da Serie A, com reais hipóteses de lutar pelo Scudetto [título]. A reta final, porém, foi completamente inconsistente com o desempenho apresentado até então, culminando na dececionante derrota de ontem [domingo] à noite na última jornada, que transformou a temporada num fracasso incontestável”, salientou.O AC Milan falhou o apuramento para a Liga dos Campeões na última jornada da Serie A.A equipa milanesa perdeu em casa com o Cagliari, por 2-1, resultado que a empurrou para o quinto lugar, ultrapassada pelo surpreendente Como, que há apenas duas épocas militava na segunda divisão.Com 70 pontos, o AC Milan, que conta com o internacional português Rafael Leão, vai disputar na próxima época a Liga Europa.Prometendo que “mais informações sobre as próximas contratações serão divulgadas oportunamente”, a RedBird Capital Partners acrescentou que objetivo passa por deixar o clube “bem preparado para a próxima temporada”.O AC Milan é o terceiro clube com mais títulos de campeão em Itália, com 19, atrás do rival Inter Milão (21) e da Juventus (36), mas não conquista o ‘scudetto’ desde 2022.