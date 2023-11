AC Milan desperdiça vantagem de dois golos e empata com Lecce

Logo aos 10 minutos, o extremo luso - convocado por Roberto Martínez para os duelos da seleção nacional com Liechtenstein e Islândia - teve de ser substituído com queixas na coxa direita, mas os milaneses conseguiram ultrapassar essa contrariedade com o atacante francês Olivier Giroud a abrir a contagem, aos 28 minutos, e o médio neerlandês Tijjani Reijnders a alargar a vantagem dos 'rossoneri', aos 35.



Porém, na segunda parte chegou a reação do conjunto da casa, que reduziu, aos 66 minutos, por Sansone, e igualou, quatro minutos depois, pelo zambiano Lameck Banda, após assistência do mesmo Sansone.



E o Lecce esteve muito perto de conquistar a vitória, mas viu um 'golaço' de Roberto Piccoli ser invalidado (por falta atacante), após a intervenção do videoárbitro (VAR), na última jogada do encontro, aos 90+4 minutos.



Com o empate, o AC Milan, terceiro classificado, com 23 pontos, arrisca perder terreno para o líder Inter Milão (28) e para a ‘vice’ Juventus (26), que nesta ronda defrontam Frosinone e Cagliari, respetivamente.



A formação comandada por Stefano Pioli pode também ser ultrapassada na tabela classificativa pelo Nápoles (21), quarto colocado, que recebe no domingo o Empoli.