AC Milan e Inter chegam a acordo para projeto de estádio "moderno e de vanguarda"

"O AC Milan e o Inter Milão comunicam que assinaram um acordo para oficializar a vontade de trabalhar juntos num projeto tendo como objetivo um estádio moderno e de vanguarda", diz o comunicado divulgado pelos dois clubes.



Os dois emblemas milaneses informaram que "estão a pensar numa série de opções possíveis, incluindo a remodelação de San Siro, e começaram as atividades de análise das várias alternativas através da formação de um grupo de trabalho".



Milan e Inter preveem que a fase de estudo seja concluída ainda este ano e manifestaram a vontade de "avançar rapidamente com o projeto para entregar aos adeptos um estádio moderno e no menor tempo possível".



Embora muitos dos grandes clubes europeus da mesma cidade tenham, cada um, o seu próprio estádio, os dois conjuntos de Milão consideraram que, para ambos, um estádio partilhado é a melhor opção tanto a nível financeiro, como administrativo e técnico.



O estádio San Siro é o maior estádio de Itália, com capacidade para mais de 80.000 espetadores, e recebeu, na sua história, quatro finais da Liga dos Campeões, em 1965, 1970, 2001 e 2016.



A última final que se disputou neste recinto coroou como campeão o Real Madrid, então com o português Cristiano Ronaldo.