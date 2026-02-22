AC Milan e Nápoles perdem na Liga italiana, Inter mais primeiro

Após 26 jornadas, o Inter, que no sábado derrotou o Lecce, por 2-0, lidera com 64 pontos, contra 54 dos 'rossoneri' e 50 do campeão Nápoles, hoje derrotado em Bergamo, pela Atalanta, por 2-1



Os napolitanos terão deixado de pensar na luta pelo 'scudetto' e a equipa de Antonio Conte vê mesmo perigar o terceiro lugar, com a aproximação da Roma, que tem 47 pontos e ainda joga hoje com a Cremonese.



Eliminado pelo Génova na Taça de Itália, o Nápoles tem tido um mau fevereiro, com um 'nulo' frente à Roma e agora esta derrota frente à Atalanta, que segue em sétimo no campeonato.



Os três golos em Bérgamo tiveram o ponto comum de serem marcados de cabeça. Adiantou-se o Nápoles, aos 18 minutos, através do neerlandês Sam Beukema, mas na segunda parte o clube de Bérgamo virou o marcador, com os golos do croata Mario Pasalic (61) e do sérvio Lazar Samardzic (81).



Rafael Leão esteve na equipa milanesa que recebeu o Parma, para uma derrota que se segue ao empate com o Como e agrava a crise entre os pupilos de Massimiliano Allegri.



Quando já se sentia que o empate era mau, tudo ficou pior para os locais no minuto 80, com o golo de Mariano Trollo.



Em Génova, em partida importante para a manutenção, a equipa local recebeu e bateu o Torino, por claros 3-0.



Os golos foram do inglês Brooke Norton-Cuffy (22), do ganês Caleb Ekuban (40) e do brasileiro Junior Messias (83).



Génova e Torino estão com 27 pontos na tabela, seis acima da linha de descida.

