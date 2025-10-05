AC Milan empata com Juventus a zero e perde liderança da Liga italiana

Em Turim, no encontro que fechou a sexta jornada, Christian Pulisic teve oportunidade de adiantar os 'rossoneri' da marca de 11 metros, aos 53 minutos, mas não concretizou, e não houve golos no encontro entre duas das potências da Serie A.



O internacional português Rafael Leão foi lançado na partida aos 63 minutos, para o lugar do mexicano Santiago Giménez, mas o marcador permaneceu inalterado.



O AC Milan caiu para o terceiro posto, com 13 pontos, e a Juventus é sexta,, com 12.



Com o empate verificado no clássico, o campeão em título Nápoles, que bateu hoje em casa o Génova, por 2-1, e a Roma, que obteve o mesmo resultado na visita à Fiorentina, assumiram o comando do campeonato transalpino, ambos com 15 pontos.



No Estádio Diego Maradona, o jovem avançado Jeff Ekhator, de apenas 18 anos, adiantou o Génova aos 34 minutos, com a formação anfitriã a dar a volta ao marcador no segundo tempo.



O médio camaronês Frank Anguissa igualou, aos 57, e o avançado dinamarquês Rasmus Hojlund consumou a reviravolta, aos 75, oferecendo a vitória e o comando partilhado da Serie A à formação do sul de Itália.



Em Florença, a Roma ganhou à Fiorentina, graças ao argentino Matías Soulé, que marcou, aos 22 minutos, e assistiu o ex-benfiquista Bryan Cristante aos 30, dando a 'cambalhota' no resultado, após o golo do internacional italiano Moise Kean, aos 14.

