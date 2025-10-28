Futebol Internacional
AC Milan empata em casa da Atalanta e atrasa-se na Liga italiana
O AC Milan empatou terça-feira 1-1 na deslocação ao terreno da Atalanta e ficou mais longe da liderança da Liga italiana de futebol, que está na posse do Nápoles.
Também hoje, o Nápoles venceu dificilmente o Lecce por 1-0, o que o coloca provisoriamente na frente da Liga italiana, com 21 pontos, contra 18 do AC Milan e da Roma, que ainda não jogou para esta nona jornada.
Começaram melhor os jogadores de Massimiliano Allegri, com o golo de Samuele Ricci, logo no quarto minuto.
O AC Milan, ainda sem Adrien Rabiot e Christian Pulisic, não teve no português Rafael Leão um elemento desequilibrador - o internacional luso viria a ser substituído ao intervalo, dando lugar a Christopher Nkunku.
O jogo estava então bastante repartido e a Atalanta já tinha empatado, aos 35 minutos, através de Ademola Lookman.
Na segunda parte, a Atalanta atacou mais e melhor, mas sem chegar ao golo. Destaque para o remate muito perigoso de Davide Zappacosta, aos 85 minutos, a que Mike Maignan respondeu com defesa espetacular.
Em ligeira quebra, o AC Milan soma o terceiro empate em quatro jogos.
A Atalanta é a 'rainha' dos empates, com sete em nove jogos, mantendo o sétimo lugar no campeonato, com 13 pontos.
Na quarta-feira, a Roma joga com o Parma e o Inter, atual quarto, defronta a Fiorentina, 18.ª.
A Juventus, oitava na classificação e que acaba de despedir o treinador Igor Tudor, recebe a Udinese, nona.
