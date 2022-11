AC Milan empata em Cremona e distancia-se da liderança

O sensacional Nápoles, com 10 vitórias consecutivas, está com 38 pontos, contra 30 do campeão em título, enquanto Lazio e Atalanta, com 27 e um jogo a menos, já "espreitam" o segundo lugar da Serie A.O internacional português Rafael Leão começou o jogo no banco e entrou aos 60 minutos, para o lugar de Origi, sendo que, desta vez, não conseguiu ser determinante no conjunto milanês.Os "rossoneri", que jogaram sem Theo Hernandez e Olivier Giroud, foram menos agressivos do que se poderia esperar, mau grado as boas ocasiões de Origi (26 minutos) e Thiaw (36). Origi marcou mesmo, aos 56, mas o golo foi anulado por fora de jogo.A Cremonese continua na zona de descida, no 18.º posto, com nove pontos.



Nápoles dominador



Mais cedo, o mexicano Hirving Lozano, autor de um golo e também de uma assistência, foi a grande figura na vitória por 2-0 do Nápoles sobre o Empoli.



Entrado em jogo apenas aos 64 minutos, Lozano revolucionou o jogo, até então equilibrado, entre um Nápoles dominador e um Empoli (14.º, com 14 pontos) disciplinado e rigoroso a defender.



Lozano começou por marcar, de penálti, aos 69 minutos, no castigo de uma falta sobre Victor Osimhen.



Depois, ganhou uma falta a Sebastiano Luperto, jogador que viu segundo amarelo e foi expulso, aos 74 minutos.



Já perto do fim, aos 88 minutos, o mexicano avançou no terreno e centrou para Piotr Zielinski, que fez o 2-0.



O português Mário Rui foi titular na defesa napolitana e fez todo o jogo.



Única equipa sem derrotas na Serie A, com 12 vitórias e dois empates, o Nápoles igualou a sua segunda melhor sequência de sempre (de 2017/2018) e fica a três do registo de Maurizio Sarri (13 vitórias), em 2017.



Também a Udinese, equipa surpresa da primeira fase do campeonato, cedeu um empate (1-1) ante o modesto Spezia - são já seis jogos sem ganhar (cinco empates e uma derrota).



O português Beto foi suplente utilizado na Udinese, entrando aos 55 minutos.



A Udinese segue em oitavo no campeonato, com 24 pontos, a 14 do líder, enquanto o Spezia está no 16.º lugar, dois acima da linha de descida, com 10.