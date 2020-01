AC Milan empresta experiente guarda-redes Pepe Reina ao Aston Villa

Reina, de 37 anos, estava na ‘sombra’ de Gianluigi Donnarumma no conjunto italiano, tendo alinhado em apenas 13 jogos (um esta época) desde que se juntou ao emblema ‘rossonero’, em junho de 2018.



O experiente guardião regressa, assim, a Inglaterra, onde atuou durante oito temporadas, entre 2005 e 2013, ao serviço do Liverpool.



Pepe Reina, que se formou no FC Barcelona, conta ainda passagens por Villarreal, Nápoles e Bayern de Munique.



O Aston Villa, que ocupa o 18.º e antepenúltimo lugar na ‘Premier League’, ficou recentemente privado do guarda-redes titular Tom Heaton, que contraiu uma grave lesão num dos joelhos.