AC Milan marca três golos em 13 minutos para bater o Lecce na Liga italiana

Os milaneses perdiam por dois golos, quando, a partir do minuto 68, protagonizaram uma fulgurante recuperação, assente na criatividade de Rafael Leão e na consistência de Pulisic, que 'bisou', saindo do Estádio Via del Mare com os três pontos e evitando aquela que seria a quarta derrota consecutiva no campeonato.



Assim, o AC Milan sobe provisoriamente ao oitavo lugar na Serie A, com 44 pontos, e coloca um ponto final numa série de quatro jogos sem ganhar em todas as competições.



Foram precisos apenas 48 segundos para os visitantes, sem qualquer português no 'onze', festejarem o primeiro golo, mas este viria a ser anulado por fora de jogo, após revisão do videoárbitro.



O intenso início do jogo resultaria no golo do Lecce, logo aos sete minutos: um mau passe de Reijnders esteve na origem do tento de Nikola Krstovic, que 'faturou' pela oitava vez na Liga italiana.



A atravessar uma série negra, a equipa visitante precisava desesperadamente de inverter a tendência e, aos 15 minutos, voltou a introduzir a bola na baliza de Falcone, com o mesmo desfecho: o golo seria invalidado por fora de jogo, depois de consultado o VAR.



Até ao intervalo, o marcador não se alterou e Sérgio Conceição resolveu lançar Rafael Leão em campo logo no regresso dos balneários. No entanto, seria mesmo o 16.º classificado do campeonato a aumentar a diferença, pelo inevitável Krstovic, que 'bisou' aos 59 minutos, e pareceu deixar o Lecce encaminhado para aquela que seria a primeira vitória sobre o AC Milan em 19 anos.



O técnico português voltou a mexer na equipa e apostou em João Félix, com este a estar envolvido no primeiro golo dos 'rossoneri': Leão cruzou, o jogador emprestado pelo Chelsea rematou e Antonino Gallo, numa tentativa de intercetar a bola, fez autogolo.



Apenas cinco minutos depois, mais concretamente aos 73, os visitantes empataram, quando Christian Pulisic converteu com sucesso uma grande penalidade.



Já com Daniel Veiga em campo no Lecce, um novo golo do AC Milan parecia iminente e foi mesmo o norte-americano a 'bisar', aos 81, após assistência perfeita de Rafael Leão, a nona no campeonato.



Os milaneses foram cautelosos a gerir a vantagem para festejarem, depois, efusivamente o triunfo, que lhes permite ultrapassar, à condição, a Roma no campeonato -- os romanos têm menos um ponto e só jogam no domingo, frente ao Empoli.



Nos primeiros encontros do dia, o empate prevaleceu, com o embate entre Como e Veneza a acabar 1-1 e o jogo entre Parma e Torino a ficar 2-2.



Para os venezianos, a igualdade frente ao 13.º classificado da Serie A só não os deixa mais longe dos lugares de salvação, porque o Parma também empatou, apesar do 'bis' do argentino Mateo Pellegrino.



Assim, o Veneza é 19.º e penúltimo com 19 pontos, mais cinco do que o histórico italiano, primeira equipa acima dos lugares de despromoção, mas ao alcance do Empoli. Já o Torino é 11.º com 35, mais seis do que o Como.