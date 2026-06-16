AC Milan oficializa Rúben Amorim como novo treinador da equipa principal

O treinador, que iniciou a carreira em 2018, construiu um percurso sólido no futebol português, passando por Casa Pia e Braga antes de se afirmar no Sporting CP.





Em Alvalade, Amorim destacou-se pela implementação de uma identidade tática forte, moderna e ofensiva, conquistando dois campeonatos nacionais, duas Taças da Liga e uma Supertaça. Antes de chegar a Milão, orientou ainda o Manchester United.





Welcoming our new head coach, Rúben Amorim ✍️ pic.twitter.com/N6JizMF9Fq — AC Milan (@acmilan) June 16, 2026







Conhecido pela capacidade de desenvolver jovens talentos e por uma abordagem estratégica inovadora, Amorim encaixa no perfil procurado pela direção rossonera. “Acompanhamos o Rúben há anos. A sua trajetória tem sido extraordinária e está alinhada com o estilo de jogo que queremos implementar”, afirmou Gerry Cardinale, no site oficial do clube italiano, destacando também a ambição e liderança do técnico português.





Na sua primeira reação como treinador do AC Milan, Rúben Amorim assumiu o desafio com entusiasmo e sentido de responsabilidade. “Treinar o AC Milan sempre foi uma ambição. Sei o que este clube representa em termos de história e prestígio. É um desafio que abraço com orgulho e estou ansioso por começar”, declarou, deixando uma mensagem de compromisso com os adeptos e com o futuro do clube.





De inglaterra para Itália





Amorim, de 41 anos, chega aos `rossoneros` depois de ter sido dispensado do Manchester United em 05 de janeiro, ao qual tinha chegado no início de novembro de 2024, conseguindo apenas 24 vitórias em 63 encontros.



Antes, tinha estado pouco mais de quatro temporadas ao serviço do Sporting, no qual conquistou três campeonatos - em 2024/25, acabou por ser Rui Borges a terminar a temporada após a saída do antigo médio.



Amorim tinha treinado o Casa Pia e o Sporting de Braga, ao serviço do qual conquistou a primeira das suas três Taças da Liga.



Escolhido como sucessor de Massimiliano Allegri, Ruben Amorim é o terceiro português a assumir o comando técnico do AC Milan, depois de Paulo Fonseca e Sérgio Conceição.





(c/ Lusa)