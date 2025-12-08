AC Milan reassume liderança da Série A, mas perde Rafael Leão por lesão

O influente avançado saiu lesionado aos 31 minutos, com queixas na zona da virilha, na sequência de um remate à baliza do Torino, que aos 17 minutos já vencia por 2-0, mas não resistiu à reação dos visitantes e ao ‘bis’ de Christian Pulisic, que apenas entrou em cena aos 66 minutos.



O norte-americano estabeleceu o 2-2 um minuto após ter substituído Davide Bartesaghi, aos 67, e consumou a reviravolta pouco depois, aos 77, num jogo em que o AC Milan não pôde contar com a presença do treinador Massimiliano Allegri no banco de suplentes, por estar a cumprir um jogo de suspensão.



O Torino, que caiu para o 16.º lugar do campeonato, até parecia lançado para a vitória, na sequência dos golos marcados pelo croata Nikola Vlasic, aos 10 minutos, de grande penalidade, e o colombiano Duvan Zapata, aos 17, mas o tento do francês Adrien Rabiot, aos 24, com um poderoso remate de fora da área, reacendeu a esperança dos milaneses.



O AC Milan venceu o terceiro jogo seguido na prova e recolocou-se no topo da classificação, em igualdade com o Nápoles, campeão em título e próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, ambos com um ponto de vantagem sobre o Inter de Milão, terceiro colocado.



O avançado português Vitinha foi titular na equipa do Génova, que se impôs por 2-1 no terreno da Udinese e subiu ao 14.º lugar da Série A, em igualdade com o Parma (15.º classificado), vencedor por 1-0 na visita a Pisa, primeira equipa em zona de despromoção, no 18.º e antepenúltimo lugar.

