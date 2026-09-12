AC Milan recupera desvantagem de dois golos e rouba primeiros pontos à Lazio

Os ‘rossoneri’, treinados pelo português Ruben Amorim, estiveram irreconhecíveis no primeiro tempo e chegaram ao intervalo a perder por 2-0, porém mudaram por completo a atitude no segundo, perante um invulgar eclipse do rival, indo a tempo de resgatar um ponto, com Diego Moreira a saltar do banco para marcar dois golos em três minutos.



Aos 10 minutos, Nuno Tavares iniciou o primeiro golo dos romanos, ao assistir, na esquerda, Mattia Zaccagni, que cruzou para a pequena área, surgindo Matteo Cancellieri a concluir ao segundo poste.



A Lazio, que estreou o defesa central Diogo Leite, aos 84 minutos, revelava-se sempre mais perigosa e foi com naturalidade que ampliou, aos 39, após novo cruzamento na esquerda, um primeiro desvio que é devolvido pela trave e o neerlandês Tijjani Noslin, mesmo no chão, a antecipar-se na reação ao guarda-redes e defesa e ampliar, de cabeça.



O AC Milan mudou a atitude por completo na etapa complementar, espevitado também pela entrada do internacional belga Diego Moreira, que reduziu aos 65 ao concluir, sem deixar a bola cair, uma bela jogada de ataque, dois minutos antes de, no limite da área, encher o pé e igualar.



Depois do empate 1-1 em casa da Juventus, na terceira ronda, consentido já nos descontos, os ‘rossoneri’, que só tinham vitórias, voltaram a ceder pontos, seguindo agora em quarto, com oito pontos, a dois da Lazio, que cedeu os primeiros pontos e que pode ser ultrapassada pela Roma, que na segunda-feira visita o Torino, e pelo Inter Milão, que no mesmo dia recebe a Udinese, ambos com nove pontos.



O AC Milan, que bateu o Benfica nas finais da Taça dos Campeões Europeus de 1963 (2-1) e 1990 (1-0), nunca perdeu com os ‘encarnados’ em jogos oficiais, tendo vencido quatro e empatado dois.



Depois de três derrotas, o Génova, com Vitinha a entrar aos 60 minutos, conseguiu o primeiro ponto, ao ceder empate 1-1 em casa com o Frosinone, que segue com um bom início de época, traduzido em sete pontos.



O georgiano Giorgi Kvernadze adiantou os visitantes aos 14 e o mexicano Johan Vasquez igualou, aos 50, já depois do companheiro Lorenzo Colombo ter falhado um penálti, aos 45+1.



