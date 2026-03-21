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AC Milan recupera vice-liderança

AC Milan recupera vice-liderança

O AC Milan venceu em casa por 3-2 o Torino, para a 30.ª jornada, e regressou ao segundo lugar da Liga italiana, a cinco pontos do Inter Milão, que soma menos um jogo.

RTP /
Fofana, do AC Milan | Foto: EPA

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Pressionado pelo triunfo do Nápoles na sexta-feira em casa do Cagliari (1-0), que valeu aos napolitanos a subida ao segundo lugar, o AC Milan só aos 36 minutos conseguiu desbloquear o jogo e chegar ao golo, através de um remate de fora da área do sérvio Strahinja Pavlovic.

O Torino reagiu quase de imediato ao golo sofrido com o empate, por Giovanni Simeone, aos 44 minutos, mas o AC Milan desfez o empate pelo francês Adrien Rabiot (2-1), aos 54 minutos, e elevou a vantagem pelo também gaulês Youssouf Fofana, aos 56.

O encontro caiu numa toada morna, muito por culpa do AC Milan, e a formação de Turim reduziu na conversão de um penálti, pelo croata Nikola Vlasic, aos 82 minutos.

Os ‘rossoneri’, que vinham de uma derrota em Roma na última jornada com a Lazio (1-0), seguem no segundo lugar, com 63 pontos, a cinco do vizinho e líder Inter Milão, que no domingo visita a Fiorentina. Já o Torino é 14.º, com 33.

Na luta pela permanência, a Cremonese venceu por 2-0 em casa do Parma, com golos do marroquino Youssef Maleh e do belga Jari Vanderputte.


(Com Lusa)
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