Futebol Internacional
AC Milan regressa às vitórias
O AC Milan venceu o Verona por 1-0 na 33.ª jornada da Liga italiana, com Rafael Leão a proporcionar a assistência para o golo, e regressou às vitórias depois de duas derrotas consecutivas.
Na luta pelo regresso à Liga dos Campeões e a querer reagir a duas derrotas consecutivas – diante de Nápoles e Udinese –, o AC Milan visitou Verona e venceu por 1-0, graças a um golo de Adrien Rabiot, aos 41 minutos, que foi assistido pelo internacional português Rafael Leão, substituído aos 63.
Assim, o AC Milan sobe ao segundo lugar, com os mesmos 66 pontos do Nápoles, mas já a 12 da Inter de Milão, que poderá ‘selar’ o título na próxima ronda.
Já o Verona, que somou a quinta derrota seguida, ‘caiu’ para o 20.º e último lugar do campeonato, com 18 pontos, e vê as contas da permanência complicarem-se, ficando com a ‘salvação’ a 10 pontos, com cinco jornadas por disputar.
Na Lombardia, o duelo entre Cremonese e Torino terminou com um nulo no marcador, com o único destaque a ser um golo anulado à equipa da casa, aos 62 minutos.
Com este empate, a Cremonese ocupa o 17.º lugar da liga italiana, com 28 pontos, podendo cair para a zona de despromoção, caso o Lecce vença a Fiorentina, na segunda-feira.
Por sua vez, a equipa de Turim é 12.ª classificada, com 40 pontos, mais um do que o Parma e a três da Udinese.
(Com Lusa)