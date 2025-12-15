AC Milan renova com internacional belga Alexis Saelemaekers até 2031

“O AC Milan tem o prazer de anunciar que renovou o contrato de Alexis Saelemaekers até 30 de junho de 2031”, indicou o clube num breve comunicado.



O anuncio foi feito um dia depois de inesperado empate caseiro 2-2 diante do Sassuolo, que resultou na perda da liderança do campeonato para o eterno rival Inter Milão, que agora tem mais um ponto depois vencer por 2-1 em Génova.



O novo contrato do médio ofensivo, de 26 anos, e que foi titular nos 15 jogos do campeonato disputados até agora, marcando dois golos além de ter feito três assistências.



Saelemaekers foi formado no Anderlecht e chegou ao AC Milan em 2020, tendo sido emprestado nas duas últimas épocas, a primeira ao Bolonha e a passada à Roma.



Pelo AC Milan, o belga soma 159 jogos em todas as competições, tendo marcado 12 golos.