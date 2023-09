AC Milan vence com Leão em destaque e isola-se à condição em Itália

O AC Milan isolou-se hoje provisoriamente na liderança da Liga italiana de futebol após receber e bater a Lazio, por 2-0, com duas assistências do internacional português Rafael Leão, na sétima jornada.

Em San Siro, após uma primeira parte sem golos, Leão assistiu o norte-americano Pulisic, aos 60 minutos, para o primeiro golo do AC Milan, e repetiu o gesto aos 88, desta vez com o suíço Okafor a assinar o nome na lista dos marcadores da partida.



Com a terceira vitória seguida na prova, o AC Milan passou a comandar à condição de forma isolada a Serie A, com 18 pontos, mas ainda hoje o Inter Milão pode igualar o eterno rival da cidade, caso vença no campo da Salernitana, do técnico português Paulo Sousa.