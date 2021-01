AC Milan vence em Bolonha e reforça liderança

Depois do desaire esclarecedor na última ronda, na receção à Atalanta (3-0), a equipa de Stefano Pioli deu uma boa resposta, mas só conseguiu chegar aos golos através de duas grandes penalidades, num encontro em que o avançado português Rafael Leão constou entre os titulares, ao contrário do compatriota Diogo Dalot, suplente não utilizado.



À passagem do minuto 26, da marca dos 11 metros, Zlatan Ibrahimovic permitiu a defesa ao guarda-redes Skorupski, que já não conseguiu evitar a recarga certeira do croata Ante Rebic.



Aos 55 minutos, o marfinense Franck Kessie foi mais competente do que o avançado sueco, num golo essencial para garantir a vitória, já que Andrea Poli (81) viria a encurtar distâncias para o 13.º classificado da prova (20 pontos).



O AC Milan segue ‘sozinho’ no topo da classificação, com 46 pontos, mais cinco do que o segundo colocado Inter, que ainda hoje, a partir das 19:45, recebe o Benevento, 11.º, com 22.