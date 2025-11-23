AC Milan vence Inter Milão e Roma é líder isolada em Itália

Um golo do norte-americano Christian Pulisic, aos 54 minutos, decidiu um dos clássicos mais ‘eletrizantes’ da memória recente, com o francês Mike Maignan a ‘brilhar’ na baliza do AC Milan, sem que Yann Sommer, na equipa contrária, tenha feito menos de um punhado de defesas importantes.



Maignan, de resto, defendeu um penálti de Çalhanoglu, numa partida em que Rafael Leão foi titular pelos vencedores, saindo aos 86 minutos.



O resultado deixa o Inter Milão, que podia seguir no primeiro lugar, no quarto lugar, com 24 pontos, um a menos do que o AC Milan, os mesmos que o campeão Nápoles, vencedor no sábado.



No primeiro lugar, agora de forma isolada, está a Roma, que venceu em casa da Cremonese, 12.ª, por 3-1, com golos de Soulé (17), Ferguson (64) e Wesley (69), os últimos dois já depois da expulsão do treinador dos romanos, Gian Piero Gasperini.



A equipa da capital soma agora 27 pontos, após uma fase em que somaram quatro vitórias nas últimas quatro rondas da Serie A.



