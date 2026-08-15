Futebol Internacional
AC Milan vence no reencontro de Ruben Amorim com o Manchester United
O avançado português Gonçalo Ramos contribuiu hoje com um golo para a vitória por 4-2 do AC Milan sobre o Manchester United, em jogo particular de futebol, que marcou o reencontro do treinador Ruben Amorim com a equipa inglesa.
O técnico português, que foi despedido do Manchester United em janeiro, entrou praticamente a perder no jogo disputado na cidade polaca de Wroclaw, na sequência do golo marcado aos dois minutos por Harry Maguire, mas o nigeriano Samuel Chukwueze restabeleceu o empate, aos 37, após assistência de Gonçalo Ramos.
O médio português Bruno Fernandes poderia ter recolocado os ‘red devils’ em vantagem antes do intervalo, mas desperdiçou uma grande penalidade, aos 42 minutos, e foi o dinamarquês Patrick Dorgu que o conseguiu fazer, já na segunda parte, aos 51, antes da irresistível reação dos italianos.
O AC Milan igualou novamente aos 58 minutos, por intermédio de Alphadjo Cisse, e, já com o defesa português Diogo Dalot na defesa inglesa, Gonçalo Ramos colocou pela primeira vez a sua equipa na frente do marcador, aos 68, antes de o inglês Ruben Loftus-Cheek fixar o resultado, aos 72, após mais uma assistência do avançado português.
O médio português Bruno Fernandes poderia ter recolocado os ‘red devils’ em vantagem antes do intervalo, mas desperdiçou uma grande penalidade, aos 42 minutos, e foi o dinamarquês Patrick Dorgu que o conseguiu fazer, já na segunda parte, aos 51, antes da irresistível reação dos italianos.
O AC Milan igualou novamente aos 58 minutos, por intermédio de Alphadjo Cisse, e, já com o defesa português Diogo Dalot na defesa inglesa, Gonçalo Ramos colocou pela primeira vez a sua equipa na frente do marcador, aos 68, antes de o inglês Ruben Loftus-Cheek fixar o resultado, aos 72, após mais uma assistência do avançado português.