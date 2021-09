AC Milan vence Spezia e sobe provisoriamente ao topo da Serie A

Depois de uma primeira parte sem golos e com poucas oportunidades de finalização de parte a parte, o técnico Stefano Pioli mexeu no conjunto de Milão ao intervalo, lançando o internacional português Rafael Leão e Pietro Pellegri no jogo, e, aos 48, Daniel Maldini adiantou o AC Milan no marcador.



Na primeira vez que foi titular, o jovem de 19 anos, da terceira geração de futebolistas da família Maldini, apontou o seu primeiro golo ao serviço do AC Milan, na partida de abertura da sexta jornada da Serie A.



O Spezia empatou aos 80, por intermédio de Daniele Verde, mas o médio espanhol Brahim Díaz, que tinha saltado do banco poucos minutos antes, deu a vitória aos ‘rossoneri’ aos 86, colocando o AC Milan no topo da tabela classificativa com 16 pontos, ao passo que o Spezia é 17.º com quatro pontos.



O Nápoles é o segundo, com 15 pontos, e recebe no domingo o Cagliari, enquanto o Inter Milão é o terceiro, com 13 pontos, e joga hoje em casa com a Atalanta.