AC Milan vence Udinese e junta-se provosoriamente ao Nápoles em segundo
O AC Milan foi vencer hoje a casa da Udinese, por 3-0, igualando, à condição, o campeão Nápoles no segundo lugar da Liga italiana de futebol, somente atrás da Juventus, que perdeu os primeiros pontos, à quarta jornada.
Foi aos 40 minutos que o conjunto ‘rossoneri’ inaugurou o marcador, com o norte-americano Christian Pulisic a beneficiar de dois ressaltos para atirar a contar.
Nos instantes iniciais da etapa complementar, o francês Youssouf Fofana apanhou uma bola solta na área e ampliou para 2-0, cabendo a Pulisic fazer o terceiro, aos 52, após uma confusão na área, sentenciando uma partida que deixa a Udinese no sexto posto, com sete pontos.
O AC Milan soma agora os mesmos nove pontos que o campeão Nápoles, que segunda-feira pode isolar-se no comando caso vença em casa o Pisa.
Até lá, a Juventus lidera, com 10 pontos, depois de hoje ter cedido os primeiros pontos, com empate 1-1 em Verona, com golo de Francisco Conceição e penálti cedido por João Mário.
Aos 19 minutos, Francisco Conceição, à entrada da área, atirou junto ao canto inferior esquerdo, apontando o seu primeiro golo esta época ao dar o melhor seguimento a lance de Khephren Thuram.
A igualdade surgiu com alerta do VAR, num lance em cima do intervalo no qual a bola foi ao braço de João Mário, que tentava cortar a bola de cabeça, nas costas de um adversário: o nigeriano Gift Orban não desperdiçou e igualou.
Com três empates em quatro rondas, o Verona é 15.º, com três pontos.
Com um golo aos 90+9, de penálti, o Bolonha consumou a reviravolta caseira ante o Génova, o seu segundo êxito na competição, enquanto o seu rival, no qual atua o português Vitinha, titular, continua sem vencer.
Aos 63 minutos, o islandês Mikael Egill Ellertsson colocou os forasteiros na frente, porém, aos 73, o argentino Santiago Castro igualou, antes de Riccardo Orsolini garantir o triunfo.
O Bolonha é provisoriamente oitavo, com seis pontos, enquanto o Génova é 17.º, com somente dois.
