AC Milan volta a perder

Após uma semana em que foi alvo de várias criticas na imprensa italiana e de antigo jogadores e treinadores do clube, Conceição voltou a desiludir e parece mesmo ter o lugar em perigo no comando do AC Milan, após uma partida em que acabou derrotado nos descontos.



O veterano espanhol Pedro Rodríguez, ao 90+8 minutos, de grande penalidade, deu a vitória à Lazio, depois de Zaccagni ter marcado para a formação romana, aos 28, e de o nigeriano Chukwueze, com assistência de Rafael Leão, que foi titular, ter refeito o empate, aos 85.



Nessa altura, o AC Milan já atuava com menos uma unidade por expulsão de Pavlovic, aos 65 minutos, e contava com João Félix, que entrou em campo ainda na primeira parte, aos 37.



Com novo desaire, o AC Milan, que iniciou a temporada sob o comando de outro técnico português, Paulo Fonseca, caiu para o nono lugar da Serie A, com 41 pontos, agora contra os 43 da Roma, que recebeu e bateu o Como por 2-1.



Destaque para o ‘bis’ de Orsolini no triunfo do Bolonha, sexto classificado, na receção ao Cagliari, e para o Monza, mais último, a nove da salvação, após perder em casa com o Torino (2-0).