Académica da Praia e Mindelense nas meias-finais do campeonato de Cabo Verde

13 Mai, 2018

Depois de Foguetões de Santo Antão Norte (grupo B) e Palmeira do Sal (C) terem garantido o primeiro lugar dos respetivos grupos e apuramento, faltava preencher duas vagas nas meias-finais, a saírem do primeiro classificado do grupo A e o melhor segundo de todos os grupos.



No grupo A, o primeiro lugar foi conquistado pela equipa da Académica da Praia, que recebeu e venceu a Académica do Porto Novo por 2-1.



O melhor segundo classificado dos três grupos foi o Mindelense de São Vicente, que empatou 2-2 frente ao Sal Rei da Boavista.



Come estes resultados, a Académica da Praia ficou com 11 pontos, seguida de Mindelense (10), Académica do Porto Novo (oito) e Sal Rei (dois).



No grupo B, o Foguetões, já com a liderança (11 pontos) e apuramento garantidos, foi ao terreno do Scorpion de Santa Cruz perder por 2-0, naquela que foi a sua primeira derrota na fase de grupos.



No outro jogo deste grupo, o Belo Horizonte de São Nicolau foi à ilha da Brava vencer o Morabeza por 4-0.



O Belo Horizonte e Scorpion ficaram com nove pontos cada, enquanto Morabeza terminou a fase de grupos com apenas três.



No grupo C, a já apurada Palmeira do Sal (10 pontos) perdeu por 2-1 no sábado na deslocação ao terreno do Sporting da Praia, o ainda campeão nacional que foi eliminado, naquela que foi a grande surpresa da prova máxima de clubes no país.



No outro jogo do grupo, realizado hoje, o Vulcânico do Fogo e Barreirense do Maio empataram 1-1.



Sporting da Praia e Vulcânico ficaram com oito pontos cada e o Barreirense com cinco.



Na segunda-feira realiza-se o sorteio das meias-finais, com jogos marcados para 19 e 26 de maio.



A final será no dia 03 de junho, no Estádio Municipal do Porto Novo, na ilha de Santo Antão, onde joga a Académica.