Achraf Hakimi deixa Real Madrid e assina com Inter Milão até 2025

O Inter refere que o defesa marroquino assina pelo clube “um contrato permanente”, depois de o jogador ter sido emprestado pelo Real Madrid nas duas últimas duas épocas aos alemães do Borussia Dortmund.



Da parte dos ‘merengues’, o clube espanhol agradece ao jogador a “dedicação e profissionalismo” demonstrado desde a formação, com o defesa direito, de 21 anos, a entrar no Real Madrid ainda nos escalões de base.



Os valores da transferência do jogador não foram divulgados pelos clubes.



Na carreira, o defesa tem uma supertaça da Alemanha, e pelo Real Madrid uma Liga espanhola, uma Liga dos Campeões e um Mundial de clubes.